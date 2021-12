BOUTIN, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 21 novembre 2021, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gérard Boutin, époux de feu madame Lise Mathieu. Il était le fils de feu Cyrille Boutin et de feu Elzire Brochu. Il demeurait autrefois à Saint-Magloire et Sainte-Justine.La famille recevra les condoléances autout en respectant les mesures sanitaires en place, samedià compter de 11h00.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Magloire. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lionel et Guylaine (André Lapointe); ses petits-enfants: Joël Dubreuil, Mélanie Dubreuil (Alex Rousseau), Alexandre Dubreuil (Laurie Bernard), Jasmine Dubreuil, Bobby Fiset (Gabrielle Girard) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Hugo, Jackson, William et Madison. Il était le frère de: feu Léonard, feu Wilfrid, feu Roland, feu Evelyne, feu Conrad, feu Léopold, Raymond, feu Armand, feu Laurette, feu Marie-Anne, feu Donat, Jeanne, feu Roger, feu Irène, feu Fernand, feu Alice, Rita, Yvette et feu Gemma. De la famille Mathieu, il était le beau-frère de: Valmont (Antoinette Métivier), Ghislaine (feu Denis Bisson), feu Laurette (Clermont Métivier), feu Rémi (Louisette Lapointe), feu Nicole (Jean-Louis Morin), Claudette (feu Gérard Drouin) et feu Marcel. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et de la résidence Une Ère de famille pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire