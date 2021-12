DELISLE, Gustave



Au CHUL, Québec, le 30 novembre 2021, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gustave Delisle, époux de madame Céline Bédard. Il demeurait à Neuville.et de là, au cimetière paroissial sous la direction duMonsieur Delisle laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Jeanne, François, Bernard (Marie-Claude Moisan), feu René; ses petits-enfants: Nicolas (Isabelle Veilleux) et Gabrielle Ayotte, Josiane et Adrien Delisle, Charlène Bouchard Delisle; ses arrière-petites-filles: Éva et Zoé Ayotte. Il était le frère et le beau-frère de feu Robert (feu Rita Lavoie), feu frère Marcel, feu Gérard (Lise Turgeon), feu sœur Thérèse, feu Jean-Claude (Marielle Thibodeau), feu Jacques (Ginette Denis); feu André Bédard, feu Jean-Bernard (Nicole Boisvert), feu Benoit (Rita Pépin), Monique (feu Claude Mercier), feu Lucien (Hélène Benoit), feu René (Lise Levac), Marius (Lyse Hardy), Claire (feu André Gagné), Françoise (Réjean Hamel), Clément (Rath Khoeun), Nicole (André Bélanger), Daniel (Mona Blackburn). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du département de gériatrie du CHUL pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca