GAGNON, Céline Miller



Au CHSLD Limoilou, le 4 décembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Céline Miller, épouse de monsieur Robert Gagnon. Elle était la fille de feu dame Léopoldine Turcotte et de feu monsieur Joseph Miller. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMadame laisse dans le deuil sa famille pour laquelle elle s'est toujours dévouée: son époux, M. Robert Gagnon; ses enfants: Marie-Alice (Christian Noreau), Michel (Petra Franzen), Hélène (Daniel McLean); ses petits-enfants: Flavie Noreau (Alexandre Diez Breton), Klara et Ulrik Gagnon. Elle était la soeur de Raymond (feu Thérèse Gauthier), sœur Rita S.S.S.C.M., feu Gérard, feu sœur Gemma S.S.S.C.M., feu Gabriel (feu Gertrude Martel), feu Thérèse (feu Charles Michaud), feu Georges (Jacqueline Benoit), feu Marguerite (feu Georges Gosselin), feu Anne-Marie (feu Victor Gauthier), feu Jean-Marie (Lucille Bourget), et feu Robert (feu Colette Martel). Elle était également la belle-sœur de Marcelle Gagnon (feu Conrad Bergeron), feu Denise Gagnon (feu Maurice Couture), feu Jean-Marie-Gagnon et feu Denis Gagnon. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Miller et Gagnon.