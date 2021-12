TREMBLAY BÉLANGER Jeannine

TREMBLAY BÉLANGER

À l'Hôpital de Montmagny, le 1er décembre 2021, à l'âge de 88 ans est décédée madame Jeannine Tremblay, épouse de feu monsieur Benoit Bélanger. Fille de feu dame Marie-Louise Blanchet et de feu monsieur François Tremblay, elle demeurait à L'Islet (sur-Mer). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Micheline Picard), Pierre (Suzanne St-Pierre) et Marie-Josée (Gilles Talbot); ses petits-enfants: Gabrielle Bélanger, William Bélanger, Charlie et Émile Talbot. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Fernand (Édith Fortin), feu Henri (feu Lise Leclerc) et feu Laurette Tremblay (feu Robert Gaudreau); de la famille de feu dame Rose-Alma Drapeau et de feu monsieur Auguste Bélanger: Léopold (Marie-Paule Duval), Jacques (Aline Caron) et feu Richard Bélanger (Thérèse Bélanger); du 1er lit de feu monsieur Joseph Ouellet: feu Eva (feu Rosaire St-Pierre) et feu Albert Ouellet (feu Olivette Gamache). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Le Bel-Âge de L'Islet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.