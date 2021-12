COULOMBE, Diane Doré



À l'Hôpital Chauveau, le 5 novembre 2021, à l'âge de 77 ans et 4 mois, est décédée madame Diane Doré, épouse de feu monsieur Clément Coulombe, fille de feu madame Rita Gunnip et de feu monsieur Lucien Doré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, ausamedi le 11 décembre de 10 h à 13 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-De-Belmont à une date ultérieure en toute intimité. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-François (Amélie Ruelland); ses frères et ses soeurs: Carmen (feu Jean-Guy Chevalier), Robert, Anne (feu Arthur Granfors), Ronald et Carole (André Bouchard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Clément Coulombe; ses parents: Rita Gunnip et Lucien Doré ainsi que son frère et sa soeur qui l'ont précédée: Marc et Louise (feu Jean-Claude Lemieux). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.