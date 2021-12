BOUTIN, Blanche Nadeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Blanche Nadeau, épouse de feu monsieur Léonard Boutin, fille de feu Philippe Nadeau et de feu Amanda Turgeon. Elle demeurait à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Solange (Luck Privé), Jean-Noël, Paul (Suzanne Brisson), Céline (feu Raymond Larose, Raynald Lévesque), Alain (Monine Jacques) et Lise (Michel Fortier); ses petits-enfants: Mathieu (Maude Bornais), Julie (Jonathan Rondeau), Simon, Mélanie (Jocelyn Giguère), Sébastien (Émilie Grondin), Sylvain (Catherine Parent), Murielle (Antoine Sévigny) et Audrey (Gaston Desjardins); ses arrière-petits-enfants: Sophie, Anaïs, Léonie, Evan, Maély, William, Olivier, Léa-Jade, Anna, Philippe, Béatrice, Émile, Éliane, Laurence, Léo et Félix. Elle était la soeur de feu Irène (feu Paul Maranda), feu Joseph (Lucille Boutin), feu Rose-Aimée (feu Joseph Poliquin), feu Évariste (feu Irma Boutin), feu Noëlla (feu Roméo Châtigny), feu Martin, feu Jean-Louis, feu Yvonne (feu Théophile Maranda) et de Pierre (feu Rose-Hélène Gosselin); la belle-soeur de feu François Boutin (feu Claire Bourget), feu Joseph Boutin, feu Édouard Boutin (feu Régina Béland), feu Thérèse Boutin (feu Henri Breton), feu Marc Boutin (feu Aline Robitaille), feu Jules Boutin (feu Jeanne d'Arc Laliberté), feu Véronique Boutin (feu Edgar Bégin) et de feu Raymond Boutin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse de Saint-Isidore.à compter de 9 h.