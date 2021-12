BOLDUC, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marcel Bolduc, époux de dame Huguette Latulippe. Il était le fils de feu dame Lauretta Hamel et feu monsieur Oscar Bolduc. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 16 h 30 à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette; sa fille Sylvie (François Picard); ses petits-enfants: Ann-Julie (Gilson Freire Santos) et François-Olivier (Anne-Sophie Tremblay); son arrière-petit-fils Justin, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille désire remercier le personnel soignant du 9e étage de Notre-Dame de Lourdes, celui des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, tout particulièrement les docteures Dufour, Paradis, Hudon et l'Infirmière Josianne pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.