BEAULIEU, Anne



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 novembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Anne Beaulieu, fille de feu dame Angéline Lévesque et feu monsieur Omer Beaulieu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.. Elle laisse dans le deuil ses filles: Chantal et Mélanie (Christian Lapointe); ses petits-enfants: Hugo et Charles ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, plus spécifiquement Wilda Mcauley. La famille désire remercier le personnel soignant du CLSC Les Rivières, celui des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi que les préposés de l'agence Confort élite pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec (Qc), G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.