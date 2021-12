MARCOTTE, Bibiane Bédard



À l'I.U.C.P.Q. (hôpital Laval), Québec, le 3 décembre 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Bibiane Bédard, épouse de feu monsieur Gilles Marcotte. Elle demeurait à Pont-Rouge, autrefois à Portneuf.Madame Bédard était la mère de feu Sylvie (Denis Langlais), la soeur et la belle-soeur de feu Conrad (feu Aline Leclerc), Fleurette (feu Paul Dalpé), Jacqueline (feu René Morissette), feu Réjean (feu Hélène Gignac, feu Eliane Michaud), Ghislain (Angélina Michaud). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Château Bellevue de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org