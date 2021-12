PINSONNEAULT, Jeanne Bédard



Au CHSLD Saint-Jean-Eudes, le 15 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jeanne Bédard Pinsonneault, épouse de feu Raymond Pinsonneault, elle était la fille de feu dame Rachel Bourret et de feu Émile Bédard, elle demeurait à Charlesbourg. Elle est allée rejoindre ses parents, son époux et sa fille Estelle. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Julien et Gaétane (feu Gilles Lacasse). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants adorés: Christian (Marie-Andrée Martin), Caroline et Frédéric Pauzé, Jonathan (Sabrina) et Gabriel, ses arrière-petits-enfants: Zachary, Eliott, Félix Beausoleil, Christopher Duscheneau, Elizabeth Michaud-Pauzé, Alicia et Thomas Pinsonneault. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Gilbert Fleury), feu Gilberte (feu Léo Savard), feu Charles-Emile (feu Marie-Paul Beaupré), feu Jean-Louis, feu Collette, Suzanne (feu Gaspard Jr Fleury) et Rolande (feu Bulent Erutku); ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille a confié madame Bédard-Pinsonneault auLa famille recevra les condoléancesde 8h30 à 10h au complexe funéraire Sylvio MarceauL'inhumation de madame Bédard-Pinsonneault se fera au printemps. La famille tient à remercier toute l'équipe du CHSLD Saint-Jean-Eudes pour les très bons soins prodigués à madame Bédard et leur empathie à l'égard de la famille lors de son décès. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, Division du Québec (1188, rue Union, bureau 412, Montréal (Québec) H3B 0E5). Pour rendre hommage à madame Bédard-Pinsonneault, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com