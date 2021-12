CRÉPIN, Louisette Leclerc



À l'Hôpital du CHUL de Québec, le 26 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Louisette Leclerc, épouse de feu Gilles Crépin. Fille de feu Antonin Leclerc et de feu Germaine Verreault, elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Chantale, Vincent et Charles; ses petits-enfants: Marc-Antoine, Élizabeth, Anne-Frédérique, Luka, Victor et Nicolas; ses frères: Jean-Claude, feu Gaétan, Bernard (Charlotte), Marc-André (Micheline) et Robert (Lise) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Crépin: Jean-Luc (Pauline), Clément (Jeannine), feu Claire (feu Yves) Marthe et Louis (Denise). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h30.. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité de cardiologie, de gériatrie, des soins palliatifs et des soins spirituels de l'Hôpital du CHUL pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Leclerc. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec. (1040 Ave. Belvédère 305, Québec, QC, G1S 3G3). Pour rendre hommage à Mme Leclerc, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com