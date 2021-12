LORD, Conrad



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 décembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Conrad Lord, époux de feu madame Denise Dion, fils de feu Albert Lord et de feu Marie-Louise Pérusse. Il demeurait autrefois à Saint-Nicolas. Il était le frère de feu Gérard (feu Madeleine Blanchet), feu Paul-Émile (feu Françoise Plaisance) et Jean-Noël ( Noëlla Rouleau); le beau-frère de Claudette Dion (Ghislain Corriveau), Lise Dion, Jean-Paul Dion (Claudette Fontaine), Germaine Dion (Raynald Plante), Gérard Dion (son amie Francine Bernier), Jean-Claude Dion et André Dion. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, médecins et toutes les infirmières concernées, pour les bons soins prodigués à Conrad et leur grande empathie à son égard pendant son long séjour passé à l'hôpital, c'est grandement apprécié. Un grand merci aussi à tout le personnel et aux bénévoles du CHSLD Paul-Gilbert de Charny qui était son domicile fixe, pour les bons soins, le dévouement, la générosité et toute l'attention apportée à Conrad pendant ces 12 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 13 h.