ABEL, Jacques



À l'hôpital Laval, le 15 novembre 2021, est décédé monsieur Jacques Abel, époux de madame Claudette Marcoux, fils de feu monsieur Armand Abel et de feu madame Thérèse Emond. Il demeurait à Lévis (secteur St-Romuald). Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils:Alain Abel (Lise Morin), ses petits-fils: Alexandre Abel (Lydia Malouin), Jason Abel; ses frères et sœurs: feu Henri-Paul Abel, feu Marcelle Abel (feu Larry Emond), feu Claire Abel (feu Jean-Louis Méthot), Michel Abel (Suzanne Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs: Dina Rodrigue, feu Raymond Marcoux (feu Cécile Boutet), Pauline Marcoux (Gilles Latulippe), Diane Marcoux (Roger Sanschagrin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs, particulièrement Dr Provencher et Dr Morasse pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La fondation de l`Hôpital Laval (IUCPQ), https://fondaton-iucpq.org/.à compter de 9h.