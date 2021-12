MERCURE, Noël



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 20 novembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Noël (Claude) Mercure, époux de dame Denise Lorentz, fils de feu Charles Mercure et de feu Louise Martel. Il demeurait à Cap-Santé.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse adorée Denise; sa fille adoptive Céline Roy (Denis Nadeau) et leurs enfants : Carl et Ghislain; ses belles-sœurs et beaux-frères : Micheline (René Hamelin), Diane (Denis Masson), Lucie (Denis Fortin), Johanne (feu Jacques Fortin), Marie (Thierry Perrez), Lise (Alain Giasson), Chantal (Jean Lacasse), Nancy (Sébastien Hallé), Gilles Chouinard (feu Ghislaine Mercure), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous le personnel des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.