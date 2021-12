GIRARD, Jacques



À la maison Michel Sarrazin, le 3 décembre 2021 est décédé à l'âge de 70 ans, Monsieur Jacques Girard, époux de Dame Denyse Denis, fils de feu Gérard Girard et de feu Corinne Caron. Il demeurait à Pont-Rouge. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants; Marie-Hélène (Jean-François Simard), Jean-Robert et ses petits-enfants adorés; Florence, Marc-Éli et Maxim (fille de Jean-François), ses beaux-frères et belles sœurs Yvon (Suzie Ouellet), Lorraine (Michel Bédard), Lyse (Jacques-André Leclerc), Michel (Diane Lebreux) et Gaétan, de même que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. Il laisse également dans le deuil plusieurs anciens collègues de travail de partout dans le monde. En 2010, il a été fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement Français pour honorer sa contribution exceptionnelle au rayonnement de la langue française dans l'élaboration des normes et des standards internationaux. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le personnel du CLSC de Pont-Rouge et tout spécialement à l'infirmier Claude Thibault pour son professionnalisme, son humanisme et sa contribution exceptionnelle ainsi que le personnel de la maison Michel Sarrazin pour la qualité des soins offerts et l'affection témoignée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) ou à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin.