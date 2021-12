BÉDARD, Laurent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 novembre 2021, à l'âge de 72 ans et 11 mois, est décédé monsieur Laurent Bédard, époux de feu madame Louise Tremblay, fils de feu madame Evelyn Hunter et de feu monsieur Lauréat Bédard. Il demeurait à L'Ange-Gardien.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de L'Ange-Gardien à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses filles: Danielle et Manon (Martin Giroux); ses petits-enfants: Laurence Fiset (David Poliquin), Philippe Fiset (Nathalie Defoy) et Marilou Giroux; son frère et ses soeurs: Marcelle (feu Mathias Vaudreuil), Carol (Lise Dallaire), Diane (feu Raynald Labrecque), feu Grace et feu Patricia (Donald Henry); ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille Tremblay: Francine (Réjean Morin), Monique (Léo Dupont), Claudette (Ghislain Labrecque), Céline (Guy Drolet) et feu Pierre. Il laisse aussi dans le deuil la famille de feu Colette Gingras, monsieur Égide Gingras (Charlotte Huot) ainsi que sa grande amie Francine Gingras; son filleul Danny Labrecque et sa filleule Chantal Vaudreuil ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du département C-5000 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus en particulier Dre Christine Lemay pour les bons soins prodigués. Un merci particulier est adressé à monsieur François Tremblay pour toutes les attentions portées envers notre père.