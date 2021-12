LANGLOIS, Thérèse Duchesneau



Au CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 3 décembre 2021, à l'âge de 99 ans et 11 mois, est décédée dame Thérèse Duchesneau, épouse de feu monsieur Gérard Langlois. Elle était la fille de feu dame Amaryllis Roy et feu monsieur Alfred Duchesneau. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule jeudi 16 décembre 2021 de 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses-beaux-frères et belles-sœurs: Rollande (feu Émile Duchesneau), Raymond (feu Jacqueline Hunter), Rémi (Anne-Marie Bellemare), Florian (Agathe Roy) et Paul (Martine Lapointe); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca