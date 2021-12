DEREPENTIGNY, Yolande



À Québec, le 1er décembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Yolande Derepentigny. Elle était la fille de feu madame Jeanne Duquet et de feu monsieur Maurice Derepentigny épouse de monsieur Roger Gosselin. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Dominique Blais), Sylvie (Léo Laflamme) et Luc; son petit-fils: Yannick Vézina; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 9h00 à 10h30,Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins.