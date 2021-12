GIGUÈRE, Marco



À l'IUCPQ, le 23 novembre 2021, à l'âge de 52 ans, est décédé M. Marco Giguère, époux de dame France Boily, fils de dame Réjeanne Jacques et de feu Narcisse Giguère. Natif de Saint-Joseph-de-Beauce, il demeurait à Lévis. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants: Amélie (Jean-Sébastien Marois) et Thomas. Il était le frère de Marjolaine (Luc Dion), Bruno (France Rancourt), Martial (Judith Poulin), feu Fabienne, feu Lise-Anne, feu Marco, Odette (Guy Veilleux), Christiane et Christine (Dany Gilbert). Il était le beau-frère de feu Michel (Monique Dion), Lise (Michel Théobald), feu Raynald et Mario. Il était le beau-fils de Claire Girard (feu Paul Boily). Il laisse également dans le deuil sa filleule Catherine Gilbert; ses très grands amis: Daniel Simard et Caroline Dionne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laIl a été un battant tout au long de sa vie. Nous l'admirons pour sa force et son courage. Il a pu voir grandir ses enfants grâce à une greffe de cœur en juillet 2009. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers le donneur et ses proches pour cette infinie générosité. Nous vous encourageons à signifier votre consentement aux dons d'organes à votre entourage. Un sincère merci à l'équipe de la clinique de transplantation cardiaque ainsi qu'au personnel de soins du 5e étage de l'IUCPQ pour les bons soins et leur humanisme. Merci également à Yolaine de l'Hôtel-Dieu de Québec pour son accompagnement ces derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) / 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec), G1V0B8 : www.fondation-iucpq.org