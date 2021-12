GARON, Abbé Benoît



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 3 décembre 2021, est décédé à l'âge de 95 ans et 6 mois l'Abbé Benoît Garon, fils de feu Mme Anne- Marie Lavoie et de feu M. Magloire Garon. Il demeurait à La Pocatière et était natif de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Kamouraska. Il a fait ses études classiques au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Il avait été ordonné prêtre à Saint-Denis le 29 juin 1952 par Mgr Bruno Desrochers. En 1952, il avait été nommé prêtre-auxiliaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. En 1957-1958, il a fait des études à l'École Normale Secondaire de Montréal. De 1961 à 1966, il a agi comme directeur et professeur à l'Externat classique de Montmagny, puis de 1966 à 1988, comme professeur au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il a fait des études à l'Université d'Indiana, à Bloomington (États-Unis) de 1970 à 1972. Il détenait un baccalauréat ès arts, un baccalauréat ès pédagogie et une maîtrise ès sciences de l'Éducation. En 1988, il avait été nommé curé de Saint-Gabriel-Lalemant, après avoir été Supérieur de la communauté des prêtres du Collège de 1975 à 1988. En 2003, il se retira à Saint-Denis. Il résidait à la Résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière depuis novembre 2017. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à l'église de Saint-Gabriel où l'abbé Garon sera exposé en chapelle ardente le vendredi 10 décembre 2021 de 19 h à 21 h et le samedi 11 décembre de 9 h 30 à 11 h.et de là au crématorium. Les cendres de l'abbé Garon seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il était le frère de : feu Carmelle (feu Ronald Michaud), feu Gabrielle (feu Thomas Rossignol), feu Madeleine (feu Diégo Lavoie), feu Paul-Henri (Gemma Bossé), feu Magloire (Jeannine Harton), Annette (feu Marcel Raymond), Clément (Ursule Lambert), Jeannine (feu Louis-Marie Lavoie), feu Jean-Eudes (Françoise Rousseau), Marius (Gilberte Dionne), feu Marielle (Paul-André Hudon), Céline (feu Jean-Paul Bergeron). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel et à la direction de la résidence Hélène-Lavoie pour l'accueil réservé à l'abbé Benoît tout au long de son séjour en ses murs. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse de Saint-Gabriel-Lalemant, 27, rue de la Fabrique, Saint-Gabriel G0L 3E0. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la