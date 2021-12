PROTEAU, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (CHU), le 21 novembre 2021, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Raymond Proteau, époux de feu Nicole Debrenne. Il était le fils de feu Albert Proteau et de feu Émélie Proteau. Il demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h30 à 13h45.Les cendres seront déposées au Colombarium de la Résidence funéraire Réjean Hamel Filles Inc. située sur le boulevard Valcartier.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Frédérick (Isabelle Beaubien), Annick et Valérie (François Laplante); ses petits-enfants : Virginie Néron (Pierre-Luc Poulin), Bianca Néron (Justine Durand) et Mathilde Proteau (Jason Ouellet); ses arrière-petits-enfants : Marianne et Paul; sa sœur : Pauline, ainsi que plusieurs belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces, cousins, cousines et amis (es). Il était le frère de feu Jeannine, feu Roger, feu Gérard, feu Louise, feu Hélène, feu Albert, feu Edmond et feu Christiane. Un sincère remerciement au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.