BOUCHER, Roger



Au Centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 24 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roger Boucher demeurant à Lévis, époux de madame Denise Beaulieu. Il était le fils de feu madame Marie-Ange Gauthier et de feu monsieur Antoine Boucher.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise Beaulieu, ses filles: Manon (Jean Brouard), Julie (Jean-Guy Bélanger); ses petits-enfants: Olivier (Judith Laliberté), Laurie (Félix Bélanger), Audrey (Charles Bilodeau), Samuel (Chloé Roy); ses 2 arrière-petites-filles: Abygael et Florence ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants à venir en 2022. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Boucher et Beaulieu, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h 30 à 14 h 15.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel de l'unité prothétique du Centre d'hébergement Champlain Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com.