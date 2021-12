MIGNEAULT, Pierrette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 29 novembre 2021, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée dame Pierrette Migneault, épouse de feu monsieur Maurice Bélanger. Elle était la fille de feu dame Eva Muller et feu monsieur Ernest Migneault. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Ses cendres seront inhumées au Cimetière Saint-Charles à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Roger Grenier), François (Élizabeth Dion), Gaétan et Yan (Julie Lefebvre); ses petits-enfants : Mélissa, Marie-Pier, Carl, Francis et Nathan; ses arrière-petits-enfants; ses frères : Jean-Guy (Thérèse) et Gilles ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Auberivière, 485, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 0H6, tél. : 418-694-9316, site web : https://lauberiviere.org/fondation/