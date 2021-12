BELLEY, André



Au Centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 20 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur André Belley, époux de monsieur Roméo Côté, fils de feu monsieur Fernando Belley et de feu madame Cécile Ouellet. Il demeurait à Lévis. Outre son époux, il laisse dans le deuil son fils Harold Belley; sa sœur Denise (Marcel Mathieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille côté: Denyse (André Gallichand), feu Claude (Micheline Turgeon), Dyane (Paul-Henri Samson), feu André (Claudette Cloutier), Lynda (Gilles Morin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les soins et l'amour donné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/.à compter de 13 h.