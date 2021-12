CHENEL, Noëlla



À Québec, le 23 novembre 2021 est décédée madame Noëlla Chenel à l'âge de 73 ans. Elle était la fille de feu monsieur Henri Albert Chenel et feu madame Marie Anne Bélanger. Elle laisse dans le deuil ses filles Vicky Fortin (Patrick Tremblay) et Sandra Fortin (Nicolas Tremblay); ses petits-enfants : Marc-André Patry (Thania Desrosiers-Bérubé), Vincent Patry (Noémie Bertrand), Jérôme Tremblay, Raphaël Tremblay et Samuel Tremblay; ses arrière-petits-enfants : Ivy-Azalée Patry, Émérys-Yvan Patry, James Patry et Liam-Édouard Patry; ses frères et sœurs : feu Marielle, Réjeanne (Jean-Paul Larouche), Berthold (Ange-Aimée Levesque), feu Jean-Claude, Jocelyne (Raynald Laurion), Gervais (Lisa Blais), Joëlle (Michel Lapierre) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille aimerait remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Enfant-Jésus et plus particulièrement l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour les excellents soins, leur attention, support et dévouement. La famille recevra les condoléancesde 15h à 18h auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin.