GOSSELIN, Jean-Paul



À son domicile, le 23 novembre 2021, est décédé subitement à l'âge de 85 ans et 5 mois, M. Jean-Paul Gosselin, époux de Mme Jeanne D'Arc Roberge; fils de feu Mme Zélia Boulanger et de feu M. Antonio Gosselin. Il demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à laà compter de 13h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Gérard de Weedon. Il laisse dans le deuil son épouse, Jeanne D'Arc Roberge; ses enfants : Marc, Pierre (Danie Malenfant), Stéphane (Isabelle Corriveau); ses petits-enfants : Emelyne, Maxance, Mathias, Aurélie, Jacob; ses sœurs : Rita (feu Gérard Roy), Georgette (feu Maurice Ouellette), Louisette (feu Gérard Ouellette). Il était le beau-frère de : Jeannine (feu Édouard Blier), feu Marcel (Jeannine Campagna), feu Lisette (feu Gaston Desjardins), Jean-Marie (Claire Girouard), Madeleine (Benoit Morin), Michel (Lise Fortier), René (Lucie Boucher), Gérard (Lise Hamel). Sont aussi attristés par son départ nombreux ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la