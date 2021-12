BOIVIN, Carole Tanguay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 novembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Carole Tanguay, épouse de monsieur Roland Boivin, fille de feu monsieur Arsène Tanguay et de feu madame Augustine Brochu. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Micheline (feu Marc Laprise), Jocelyn (Diane Lachance), Gaétan (Rollande Nadeau) et France (Laurent Tanguay); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boivin: feu Yvonne (feu Philippe Gagnon), feu Simone (feu Gérard Proulx), feu Maurice (Madeleine Bernard), feu Robert (feu Juliette Tanguay), feu Thérèse (feu Maurice Plante), feu Fernand (Solange Tanguay), Monique (feu Donat Langevin), Jeannine (feu Célim Boucher), Clothilde (feu Jean-Yves Carrier), Gaston (Gabrielle Bernard), Claudette (feu Wellie Noël) et Jeannette (feu Hector Gaudreau); son filleul Alex Laprise, sa filleule Sonia Boivin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. https://cancer.ca/fr/.à compter de 14 h.