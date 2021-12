Au moins 49 migrants tués dans un accident de la route au Mexique

Au moins 49 migrants, originaires pour la plupart du Guatemala, ont été tués jeudi dans un accident de camion dans le sud du Mexique, pays plus que jamais pris entre la pression migratoire de ses voisins du sud et la fermeté des États-Unis.

• À lire aussi: Le président mexicain se félicite du «contrôle de la pandémie»

Quarante personnes ont également été blessées, dont trois gravement dans cet accident survenu dans l’état du Chiapas frontalier du Guatemala, d’après les premières informations du parquet. Dix-huit autres personnes ont été plus légèrement touchées.

Les migrants étaient entassés dans un camion, d’après les premières explications à la presse de la Protection civile. Le chauffeur aurait pris la fuite après avoir perdu le contrôle de son véhicule qui s’est renversé, ont rapporté des médias locaux.

«D’après les témoignages des survivants, la plupart d’entre eux sont originaires du Guatemala», a déclaré le directeur régional de la protection civile, Luis Manuel Garcia.

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a promis «toute l’aide consulaire nécessaire, y compris des rapatriations» dans un message de condoléances et de solidarité sur Twitter.

«Je déplore profondément la tragédie occasionnée par le renversement d’un camion au Chiapas qui transportait des migrants d’Amérique centrale. C’est très douloureux», a tweeté son homologue mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Des corps ont été enveloppés dans des draps blancs sur les lieux de l’accident où la Croix-Rouge et des ambulances se sont déployées, d’après les premières images sur place.

L’accident a eu lieu dans l’état du Chiapas, porte d’entrée des migrants en provenance d’Amérique centrale (Honduras et Salvador principalement) dans l’espoir de rejoindre les États-Unis.

Trouver des alternatives

Leur transport en camions est l’une des méthodes habituelles utilisées par les passeurs.

D’autres migrants préfèrent traverser le pays en «caravane» à pied, et en profitent pour revendiquer leurs droits.

L’antenne mexicaine du Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies a exigé des «alternatives migratoires et des voies légales pour éviter des tragédies comme celle-ci», dans son propre message de condoléances sur Twitter.

Traditionnel couloir de passage, le Mexique est confronté cette année à des arrivées records de migrants venus non seulement du Honduras et du Salvador mais aussi de Haïti.

De janvier à octobre, le pays a enregistré 108 195 demandes d’asile, un record, d’après les derniers chiffres officiels.

De leur côté, les États-Unis font preuve de fermeté à l’égard des migrants. Leur voyage est «profondément dangereux et n’aura aucun succès» avait prévenu le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’un déplacement à Mexico début octobre.

L’accident a eu lieu le jour même où deux premiers migrants ont été renvoyés des États-Unis vers le Mexique en vertu d’un programme mis en place à l’époque de l’ex-président Donald Trump, suspendu par Joe Biden, mais réactivé sur décision de la Cour suprême américaine.

Les migrants doivent attendre au Mexique la réponse à leur demande d’asile aux États-Unis, selon ce programme qui s’appelle «Quedate en Mexico» (Reste au Mexique).

Une autre agence des Nations unies, l’Office internationale des migrations (OIM) a estimé qu’il était urgent de mettre fin «le plus tôt possible et de manière définitive» à ce programme «inhumain et contraire au droit international».