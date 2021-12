LABONTÉ PROVOST, Marcelle



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le samedi 4 décembre 2021, est décédée à l'âge de 92 ans et 6 mois, madame Marcelle Labonté, épouse de feu monsieur Léonidas Provost. Elle était la fille de feu Joseph Labonté et de feu Lydia Bellavance. Elle demeurait à Lac-Etchemin et autrefois à Saint-Cyprien-des-Etchemins. La famille recevra les condoléancesà la salle dule vendredi 10 décembre de 9h à 12h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Pierre Tanguay), Rachel (Michel Chabot), Simone (feu Léandre Bolduc), Roger (Hélène Couture), Justin (Vicky Faucher), Jean-Guy (France Bourdon), Linda (Eric Deschatelets) et Manon (Marcel Beaulieu); ainsi que ses 21 petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Germaine (feu Joseph Toussaint), feu Gertrude (feu Paul-Ernest Turcotte), feu Gérard (feu Héléna Audet) et sa jumelle Monique (feu François Turcotte). De la famille Provost, elle était la belle-fille de feu Stanislas Provost (feu Diana Marcoux) et la belle-sœur de: feu Alfred, feu Jeanne (feu Adolphe Gilbert), feu Joseph, feu Irène (feu Albert Dextraze), feu Honorius (feu Bernadette Dallaire), feu Adélard et feu Léonard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'équipe du 3A du CHSLD de Lac-Etchemin pour les soins et attentions prodigués à notre mère au cours des dernières années de sa vie. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.