MERCIER, Raoul



À son domicile, le 18 novembre 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Raoul Mercier, époux de feu madame Christiane Gagnon. Il était le fils de feu monsieur Maurice Mercier et de feu madame Jeanne d'Arc Sévigny. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Steves (Marylène Blais) et Marilyn (Stéphane Boutet); ses petits-enfants : Maly, Jacob, Rose-Emy, Samy, Antoine, Alyxia et Eli; sa sœur Carmelle Mercier et feu André Mercier; ses beaux-frères et belles-sœurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à toute l'équipe des Services d'urgence de Lévis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 11 h.