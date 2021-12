TREMBLAY, Jean-Claude



À Québec, le 14 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Tremblay. Fils de feu madame Irène Raymond et de feu monsieur Roland Tremblay. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil: son épouse Claudette Cormier; ses frères: feu Jacques Tremblay (Ginette Bouchard), Serge Tremblay (Marie-France Prévost) et Michel Tremblay; ses neveux et nièces: Danny, Hugo et Karine; son beau-frère Jacques Cormier (Jean-Claude Dallaire) et feu Paul-Émile Cormier (feu Marie-Rose Mercier), ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il a été confié àMadame Cormier tient à remercier le personnel exceptionnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'urgence, du 9e et du 10e étage, particulièrement les médecins Thuot, Gorman et Nadeau, vous avez su faire la différence entre la détresse et l'acceptation paisible de l'inévitable. Sans oublier le service chaleureux et attentionné du personnel de la cafétéria. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, www.fondationduchudequebec.org, Tél. : 418-525-4385, des formulaires seront disponibles sur place.