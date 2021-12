GOULET, Grégoire



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 29 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Grégoire Goulet, époux de feu madame Marguerite Audy, fils de feu Alfred Goulet et de feu Aurée Davidson. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Nicole Demers et ses enfants), Michel (Hélène Bujold), Carole et Julie; ses petites-filles : Marie-Claude Bergeron et Mylène Goulet. Il était le frère de feu Yolande Goulet et de feu Colette Goulet (feu Maurice Dionne); le beau-frère de feu Gertrude Audy (feu Edmond Villeneuve), feu Georges Audy (feu Noëlla Descôteaux), Denise Audy (Guy Trudel), Solange Audy (feu Maurice Champagne), feu Rita Audy, Lisette Audy (feu Idola St-Amant), feu André Audy (feu Gertrude Lacharité), Claudette Audy (feu Laurent Pelletier), feu Claude Audy (Denyse Lacombe), Josette Audy, feu Lina Audy, Michel Audy (Lucie Plante), feu Micheline Audy et de Jeannine Audy. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s dont Sylvie Pelchat et Marcel Bergeron. Sincères remerciements au personnel de l'unité Le Carrefour, au Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidencele samedi 11 décembre à compter de 9 h.