GOSSELIN, Marie-Imelda



Au CHSLD de Baie-St-Paul, le 24 novembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Marie-Imelda Gosselin, ex-épouse de monsieur Georges Christman et fille de feu monsieur Zéphirin Gosselin et de feu madame Rosanne Lévesque. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillerade 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucy Christman (Alain Claveau), Marie-Lynn Christman (André Rourke), Eric Christman (Brigitte Beaumont), Stéphane Larocque; ses petits-enfants: Sarah Christman (Joseph Poirier), Roseanne Christman (Paul Leblanc), Laurie Dubuc, Lisa Dubuc, Océane Larocque, Mégane Larocque, Nathan Larocque; ses arrière-petits-fils: Liam Poirier et Léo Leblanc; ses frères et sœurs: Anita Gosselin (feu Émile Collin), feu Cécile Gosselin (feu Gaétan Grondin), sœur Lucie Gosselin R.J.M, Gabriel Gosselin (Louise Beaudet), feu Bernard Gosselin (feu Louise Doyon et Rita Villeneuve); son ex-époux Georges Christman (Céline Marcoux); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Eric Christman (feu Myriel Paquette), feu Pierre Christman (feu Joan Marshall), Elizabeth Christman (feu Pierre Poulin), feu Gertrude Christman, Connie Christman et feu Elaine Christman. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des CHSLD Baie-St-Paul et Romain-Becquet, de la Villa Micheline et du CLSC à Fortierville pour leurs bons soins et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil ou à la Fondation les amis du Jeffery Hale, Saint Brigid's Friends, 1250, chemin Ste-Foy, bureau 439, Québec (Qc), G1S 2M6, pour les activités musicales.