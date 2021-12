Chiens volés dans un centre de zoothérapie

Un centre de zoothérapie des Laurentides est convaincu de s’être fait voler deux chiens essentiels à sa clientèle composée de nombreux enfants autistes.

Nancy Trudeau, fondatrice de Monkey Spaces, un organisme sans but lucratif à Sainte-Sophie, cherche désespérément à retrouver Loula et Buddy, les deux pitous disparus au même moment le 30 novembre vers midi, raconte-t-elle.

« Pour moi, c’est impossible qu’ils soient partis [les deux en même temps] et qu’ils ne soient pas revenus. Je suspecte fortement qu’ils ont été volés. »

Les deux chiens qu’elle a adoptés il y a un an et demi avaient le rôle d’accueillir et d’accompagner les nombreuses personnes qui fréquentent ce centre de zoothérapie, entre autres, de jeunes autistes ou atteints de déficiences intellectuelles.

« Difficile à comprendre »

« Ils étaient là pour les enfants et les personnes âgées, soutient Mme Trudeau. C’étaient des chiens adorables. C’est vraiment triste et difficile à comprendre que quelqu’un puisse faire ça. »

Selon celle qui offre une récompense de 5000 $ à quiconque lui permettra de les retrouver, ce n’est pas dans les habitudes de ses bêtes de partir sans revenir.

« Un des chiens, c’est la gardienne du troupeau, dit-elle, en parlant des 60 animaux qui vivent sur le site situé sur un vaste terrain. Ils sont toujours à surveiller ce qu’il se passe sur le terrain. »

Au moment d’écrire ces lignes, le centre de zoothérapie était toujours en train de recueillir de l’information dans l’objectif de déposer une plainte à la police.

Un crime payant

Si des vagues de vols de chiens ont été rapportées par les médias dans la dernière année, c’est parce que la rareté de ces bêtes a explosé depuis le début de la pandémie, alors que les listes d’attente chez les éleveurs ont parfois quintuplé, d’après le directeur des communications à l’Association des médecins vétérinaires du Québec, Michel Pépin.

« Prudence ! prévient-il. Les chiens ont de la valeur maintenant. Si tu voles un chien et que tu le revends 3000-4000 $, ce n’est quand même pas pire [comme profit]. »

Il recommande de ne pas encourager le phénomène, en adoptant un chien auprès d’un éleveur reconnu et en évitant les options plus louches sur internet.