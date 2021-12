Contribution appréciée

Photo courtoisie

La Fondation Élan m’annonce la concrétisation d’un projet porteur et stimulant rendu possible grâce à un don de 7000 $ du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Sillery–Saint-Louis-de-France : le réaménagement d’aires de psychothérapie pour la clientèle enfants-adolescents. Chaque année, près de 6000 enfants reçoivent les services des professionnels du CIUSSS de la Capitale-Nationale – Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ). Sur la photo, dans l’ordre habituel : Kathleen Bilodeau, directrice générale de la Caisse Desjardins Sillery–Saint-Louis-de-France ; Céline Bélanger, administratrice au conseil d’administration de la Caisse ; Annie Gagnon, directrice générale de la Fondation Élan ; Marie-Ève Bélanger, conseillère en communication et vie associative de la Caisse ; et Brigitte Lauzière, porte-parole des usagers de l’IRDPQ du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Rando hémato-onco

Photo courtoisie

La randonnée pédestre bénéfice Rando hémato-onco, tenue le 25 septembre dans le parc des Moulins au profit de la Fondation CHU, a réuni 130 participants, tous motivés par le désir de faire la différence pour les personnes atteintes d’un cancer du sang, et a permis d’amasser 127 400 $. Ce montant, entièrement destiné à la recherche clinique en hématologie et en oncologie à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) du CHU de Québec-Université Laval, est le double de celui généralement récolté grâce à cet événement-bénéfice. De gauche à droite, sur la photo : Philippe Nadeau, directeur administratif de l’unité de recherche en hématologie et en oncologie, Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) du CHU de Québec-Université Laval (CHU) ; Dr Robert Delage, hémato-oncologue et chef du service d’hématologie et d’oncologie, CHU ; Dr Jean-François Larouche, hémato-oncologue et responsable de la recherche clinique à HEJ ; Roger Parent, fondateur de LOGISCO ; Marie-Josèphe Champagne, gestionnaire Liaison médicale BMS ; et Marie-Élaine Lemieux, directrice au développement corporatif, Fondation du CHU de Québec.

Bravo Chickumi

Photo courtoisie

La nouvelle marque québécoise Chickumi, tout juste lancée par Lysanne Gingras et Jean-Michel Tinayre, copropriétaires de La Mangue Verte, récolte déjà des honneurs. Lauréate d’un Prix Innovation en alimentation 2021 au prestigieux concours du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), Chickumi se fait remarquer pour ses produits prêts-à-manger qui révolutionnent le monde des aliments à base de protéines végétales. On peut retrouver les délices de Chickumi au Grand Marché de Québec. Ils sont aussi disponibles à La Mangue Verte, dans certaines épiceries en vrac de la Capitale-Nationale et bientôt dans les supermarchés.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 9 décembre 1986. Ouverture au public du musée d’Orsay dans l’ancienne gare de Paris à Orsay (photo) construite pour l’Exposition universelle de 1900.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Laplante (photo), ex-lanceur et entraîneur de baseball professionnel, président des Capitales de Québec, 52 ans...Anick Dumontet, animatrice de Roue de fortune chez vous, 50 ans...Jeff Petry, défenseur pour les Canadiens de Montréal, 34 ans...Sandra Dorion, chanteuse de l’ex-groupe Nuance, 58 ans...Felicity Huffman, actrice américaine de télé, 58 ans... Donny Osmond, chanteur, musicien, acteur, producteur, compositeur et scénariste américain 64 ans...John Malkovich, acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain, 68 ans...Louison Danis, comédienne et actrice québécoise, 70 ans...Tom Kite, golfeur professionnel américain, 72 ans... Judi Dench, actrice britannique mondialement connue pour avoir interprété M dans sept films de James Bond, de 1995 à 2012, 87 ans...Monique Miller, comédienne et actrice québécoise, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 09 décembre 2020 : Paolo Rossi (photo), 64 ans, joueur de soccer italien héros de la Coupe du monde de 1982 remportée par l’Italie... 2019 : Jean Pagé, 73 ans, animateur, commentateur et journaliste sportif... 2019 : Marie Fredriksson, 61 ans, chanteuse du groupe suédois Roxette... 2016 : Marcel Leboeuf, 95 ans, ex-animateur, journaliste et directeur gérant de CKCV pour ensuite poursuivre une seconde carrière en relations publiques à l’Université Laval... 2014 : Robert « Bob » Hébert, 91 ans, fondateur et propriétaire de la fameuse Tabagie 500, de la rue Racine à Chicoutimi jusqu'en 1977... 2013 : Eleanor Parker, 91 ans, actrice américaine... 2012 : Norman Joseph Woodland, 91 ans, l’inventeur du code-barres... 2010 : Fernand Houle, 77 ans, président-fondateur d’EBC... 2003 : Paul Larivée, 72 ans, ancien joueur de hockey des Braves de Valleyfield et des Reds de Providence... 1998 : Archie Moore, 84 ans, détenteur de plus grand nombre de victoires par KO de la boxe professionnelle avec 141 en 228 combats.