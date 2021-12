De plus en plus d’aînés québécois utilisent les technologies pour prendre soin de leur santé

Pandémie oblige, près des deux tiers (61 %) des Québécois âgés de 65 ans et plus utilisent désormais Internet pour prendre soin de leur santé, selon une enquête dévoilée jeudi par l'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval.

L'enquête, intitulée «Les aînés connectés au Québec», indique qu'il s'agit d'une augmentation de 17 points de pourcentage par rapport à l'année précédente et de 30 points de pourcentage depuis 2019.

Les ainés ont été plus nombreux que jamais à se tourner vers le web, notamment pour profiter du service Clic Santé qui permet la prise de rendez-vous pour la vaccination, mais aussi avec la hausse en popularité des téléconsultations.

Ainsi, en 2021, plus de la moitié (54 %) des aînés québécois ont utilisé Internet pour prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé pour obtenir une consultation médicale d'urgence, se faire vacciner contre la COVID-19 ou rencontrer son médecin de famille, un optométriste ou un dentiste. L’an dernier, ils étaient à peine 26 %.

Ils ont également été plus nombreux, de 21 % en 2020 à 31 % en 2021, à remplir une prescription ou à renouveler des médicaments d'ordonnance sur le site internet ou l'application mobile de leur pharmacie. Près d'un aîné sur cinq (18 %) a utilisé Internet pour une consultation avec un professionnel de la santé tel qu'un médecin, un pharmacien ou un psychologue.

L'enquête révèle que 26 % des aînés qui disposent d'un téléphone intelligent ou d'une tablette électronique utilisent des applications mobiles pour suivre leur santé et leur bien-être. Ils suivent notamment leur l'activité physique (32 %), leur prise de médicaments (26 %), leur sommeil (24 %) et leur santé cardiovasculaire ou respiratoire (20 %).

Le téléphone détrône la tablette

Bien que l'ordinateur portable (80 %) demeure l'appareil électronique préféré des aînés québécois, le téléphone intelligent (62 %) a dépassé en popularité la tablette électronique (58 %) par rapport à l'année précédente.

La montre intelligente ou le bracelet d'activité connecté a connu une progression de 4 points de pourcentage en un an, passant de 9 % à 13 %.

Ce sont désormais 92 % des adultes québécois âgés de 65 ans et plus qui disposent d'au moins un des appareils électroniques cités plus haut, contre 84 % l’an dernier.

Selon les résultats de l’enquête, le pourcentage d'aînés disposant d'une connexion Internet à la maison est passé de 82 % en 2020 à 85 % en 2021. Ces derniers passent également plus de temps sur Internet, 67 % y naviguent plusieurs par jours, ce qui représente une hausse de 4 points de pourcentage en un an.

