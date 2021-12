LEMELIN, Roland



À l'hôpital Général de Québec, le 3 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Roland Lemelin époux de dame Huguette Dion. Il demeurait à Québec, autrefois de St-François-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h20.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc.Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses enfants : Céline (Denis Toulouse), Marc, Manon, Patrick : ses petits-enfants : Claudine, Audrey, Alexandra ; ses arrière-petits-enfants : Alicia, Elodie ; sa belle-sœur : feu François (Léona Dion) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : Josaphat (Danielle Prémont), Magella (Christian Roy), René (Sylvie Larue), Christian (Charlotte Létourneau), feu Jean-Yves (Ubaldine Deblois), feu Lise (Edmond Gagnon) ; les membres de la famille Racine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allée rejoindre Françoise (Marcel Boily), Adrienne (René Plante) ; de la famille Dion : Origène (Lucille Blouin), Denis (Jacqueline Labbé). Un remerciement spécial au personnel de l'unité 350 de l'hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca