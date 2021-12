TREMBLAY, Claire Wagner



Au CHSLD Domaine St-Dominique, le 25 novembre 2021, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée madame Claire Wagner Tremblay, épouse de feu monsieur Benoît Tremblay, fille de feu madame Antonine Côté et de feu monsieur Jean-Baptiste Wagner. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles le jour-même. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Tremblay (Micheline Lapointe), Denise Tremblay et Sylvie Tremblay (François Garon); ses petits-enfants: Bernard Tremblay (Isabelle Arsenault), Mireille Tremblay (Simon Allard), Martin Pichette (Mélanie Plourde), Julie Pichette, Jonathan Havard (Christine Bourdeau) et Marie-Christine Garon (Thomas Gobeil); ses arrière-petits-enfants: Louis-Charles, William, Billy, Jérémie, Gabrielle, Émilie, Laura-Lee, Charlie et Théo; ses frères Yves Wagner (Lucie Chiasson), Jean-Paul Wagner (Denise Royer) et sa soeur Mariette Wagner (Fouad Elmeziney); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses autres frères et soeurs: feu Charlotte Wagner (feu Jean-Paul Michaud), feu Yvette Wagner (feu Vilmont Verreault), feu Pauline Wagner (Jacques Roussel), feu Jean-Marie Wagner, feu Michel Wagner (feu Ghislaine Légaré) et feu Guy Wagner (Monique Voyer).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, téléphone: 418 657-5334, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.