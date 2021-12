BLAIS, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 décembre 2021, est décédé, à l'âge de 97 ans et 5 mois, monsieur Jean Blais, domicilié à St-Antoine-de-Tilly. Il était né à Notre-Dame du Rosaire (région de Montmagny) le 24 juin 1924. Il était le fils de Georges-Raoul Blais et de Blanche Migneault, et le frère de Lucien (Francine Auclair), Cécile (Glyn Tucker), Thérèse (Joseph Bolduc), Paul (Gilberte Lavoie), Lorette, Marcel (Claire Boulanger). Il laisse dans le deuil son épouse Marguerite Lemay, sa fille unique Christine, son gendre Brian L'Heureux, ses petits-enfants adorés: Sarah-Jane et Benjamin. Comme Jean est déjà attendu dans l'Au-delà, ce sont ses nièces et neveux, cousines et cousins et autres parents qui sont affectés par le deuil de son départ. Merci à chacune et chacun de l'avoir affectueusement accompagné grâce à votre présence et à vos communications. Il laisse également dans le deuil, la famille de son épouse: feu Rita (Paul-André Bégin), Pauline (Hervé Perreault), feu Gérard (Geneviève Savoie), feu Raymond, Lucie (Yvon Guimond), Marie-Claire (feu Gaston Parenteau), Jean-Maurice, Geneviève (feu Jean-Marc Simard), François (Francine Bahl) et Christian. Notre reconnaissance aux amis(es), voisins(es) et aux nombreux et fidèles collaborateurs qui lui ont permis de vivre pour sa passion de l'horticulture jusqu'à la fin. Notre gratitude s'adresse aussi à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui a partagé avec compassion les derniers moments de Jean. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30.Des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis seraient grandement appréciés par la famille. Site web : https://fhdl.ca/.