RHÉAUME, Louis-Eugène



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 27 novembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Louis-Eugène Rhéaume, époux de feu dame Thérèse Renaud, fils de feu dame Alice Beaulieu et de feu monsieur Eugène-Adolphe Rhéaume. Il demeurait au Lac St-Charles.La famille recevra les condoléances en présence du corps au, de 8h à 10h,L'inhumation se fera au printemps. Il laisse dans le deuil ses enfants: Céline (François Auclair), Michel (Sonya Bastien), Gilles (feu Myrianne Rhéaume, sa conjointe Marie Josée Hammond), Denise (Serge Brochu), Gaétan (Manon Rhéaume), Serge (Nancy Hunter); ses 14 petits-enfants et ses 17 arrière-petits-enfants ainsi que son filleul Dominique Rhéaume; ses frères et sœurs: feu Antonio E. (feu Blandine Lafrance), feu Juliette (feu Achille Rhéaume), feu Jean-Baptiste E. (feu Adrienne Auclair) feu Marie-Jeanne (feu Pierre Lafrance), feu Adrienne (feu Philippe Lepire), feu Ludger E. (feu Jeannette Hamelin), feu Paul E. (feu Rose-Aimé Rhéaume) feu Lauréat E. (feu Fernande Duchesneau), feu Brigitte (Raymond Renaud, Mariette Robitaille) et feu Anne-Marie (feu Gilbert Pageau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Renaud: feu Elzéar (Lorraine Bédard), Raymond (feu Brigitte Rhéaume, sa conjointe Mariette Robitaille), Marie-Paule (Charles Verret), Marie-Jeanne et Adrienne (feu Henri Bergeron, son conjoint Raynald Roy); ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.Un sincère remerciement au personnel du 5e étage du CHSLD d'Assise, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Cité Joie, 28 ch. des Cascades, Lac-Beauport, QC, G3B 0C4, 418-849-7183 et la fondation St-Jean-Eudes (Centre d'hébergement d'Assise) 650, ave. Du Bourg- Royal, Québec, QC, G2L 1M8, 418-627-3640.