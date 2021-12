LABBÉ, Robert



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 20 novembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Robert Labbé, époux de feu dame Jacqueline Cadorette. Il était le fils de feu dame Yvonne Pagé et feu monsieur Joseph Labbé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil ses fils : Michel (Murielle Boutin) et Pierre (Lorraine Paquet); sa fille Jo-Anne (feu Julien Grondin, son ami Hugues Dubois); ses petits-enfants : Jean-François, Sébastien (Karine Vachon), Marie-Pier (Jean-Guy Désindes) et Maxime (Monique Boucher); ses arrière-petits-enfants : Louis-Philippe, Antoine, Edouard, Alice, Léonie, Jérémy, Olivier, Marianne et Félix ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Armand (Yvette Paquette); ses sœurs : Yolande et Laurette (Jacques Garneau); sa belle-sœur Patricia (Armand Jobin) et son beau-frère Gaston (Marie-Jeanne Guillemette). La famille désire remercier sincèrement tout le personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital Laval (Pavillon Notre-Dame) ainsi que celui de la Résidence Charles Renaud de Charlesbourg pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bur. 202 Québec (Qc) G1M 3H6 , tél. : 418-529-9742 ou à la Maison des soins palliatifs du Littoral, 545, rue St-Louis, Lévis, QC G6V 4G9, tél. : 418-903-6177, site web : https://dons.mspdulittoral.com