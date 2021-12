GINGRAS, Jean-Claude



Au CHUL de Québec, le 5 décembre 2021, est décédé à l'âge de 92 ans, monsieur Jean-Claude Gingras, époux de feu madame Rachel Marois. Il était le fils de feu monsieur Léonidas Gingras et de feu dame Monique Dorval. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 12h à 13h45.Suivra par la suite l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: André (Mariette Veillette), feu Jacques, Robert (Hélène Labrecque), Claudine (François Paquet) et Céline (François Côté); ses petits-enfants: Jean-François Côté, Marie-Ève Côté (Michaël LeBoeuf) et Roxane Poulin (Samuel Lambert); ses sœurs: Rachel (feu Rosaire Goulet), Anita (feu Dominique Constantin), Jeannine (feu Jean-Noël Julien), Candide (Marcel Soulard), Nicole (feu Jean-Charles Lefrançois); son beau-frère et sa belle-sœur: Jean-Claude Marois (Denise Laberge); ses filleules: Rollande Carpentier et France Gingras; ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédé: Ovide Gingras (Gabrielle Tardif), Philippe Gingras (Denise Constantin), Léon Gingras (Aline Julien), Georges-Henri Marois, Clothilde Marois (Roger Carpentier), Léopold Marois, Richard Marois (Lucille Poulin) et Mariette Marois (Guy Côté). La famille tient à remercier le personnel du CHUL aux soins palliatifs, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Également, un remerciement à ses amis du Manoir du Moulin, tout spécialement Candide, Marcel et Suzanne qui lui ont rendu ses journées plus heureuses.