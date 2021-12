CHAREST, Murielle Dorval



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de notre mère, madame Murielle Dorval. C'est en ce 19 novembre 2021, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, qu'elle est allée rejoindre son époux Gaston Charest, ses parents feu Louis Dorval et feu Diana Samson, et ses beaux-parents, feu Honoré Charest et feu Yvonne Duquet. Elle demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jo-Anne (Denis Bernard), Bruno et Sophie (Éric Martel); ses petits-enfants : Philip (Jessica Pouliot-Boulianne), Samuel (Catherine Olivier) et Olivier Lachance, Laurence (Antoine Blondin) et Daphnée Martel; son arrière-petite-fille : Naomi Lachance; ses frères et sœurs : feu Jacqueline (feu René Dumont), feu Jacques (feu Georgette Rhéaume), feu Henri (feu Marie-Claire Samson), feu Yves (feu Yvette Beaulieu), Roger (Pierrette Barras), Lise (feu Jean-Yves Dumas), Ghislaine (feu Jean-Marc Boulanger) et feu Michelle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Charest : feu Yvette (feu Herman Germain), feu Gustave (feu Carmelle Mercier), feu Gérald, Jeannette et feu Maurice; sa filleule, Chantal Pouliot, ses filleuls, Olivier Lachance et Marc Dorval, ainsi qu'une grande amie de la famille, Héléna Daigle. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s. La famille tient à remercier particulièrement le Dr Hélène Francoeur de la clinique des Rivières. Pour les soins prodigués à notre mère, on ne peut passer sous silence toute la reconnaissance que nous avons envers tout le personnel soignant des urgences de l'Hôtel-Dieu de Lévis; vous avez tous mis un baume sur notre douleur. Pour ceux qui le désirent, un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1, serait grandement apprécié.à compter de 9 h.