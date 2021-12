DESCOTEAUX, Claude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 novembre 2021, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédé monsieur Claude Descoteaux, époux de madame Ghislaine Dorval, fils de feu dame Marie-Jeanne Descombes et de feu monsieur Roland Descoteaux. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h 30 à 12 h 15.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Dorval; ses enfants : Bernard (Isabelle Lépine) et Pierre (Annie Pilote); ses petits-enfants : Marie-Ève (Guillaume Martin) et Vincent; ses frères et sœurs : Gaston (feu Gisèle Nolet), feu Yolande (feu François Garneau), feu Yvon (feu Jackie Therrien), Pauline (René Savard), Sr Louisette (Soeurs du Bon- Pasteur) et Jacques (Suzanne Guay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dorval : feu Gaston (feu Marguerite Buteau), feu Jacqueline (feu Roland Gaudin), feu Yolande (feu Marcel Bédard), feu Laurianne (feu Raymond Prévost), feu Jean-Paul (Fernande Goupil), feu Marcel (feu Marcelle Tousignant), Denise (feu Maurice Bernard), feu Robert (feu Jeannette Guillemette), Colette (feu Gaétan Bilodeau), Yvon (Gemma Bilodeau), Roger (Jacques Gendreau), Raymond (Luc Vigneux), Louise (Bernard Godbout), Lucie et Richard (Aline Plante); ses filleuls : François Gaudin et Guy Descoteaux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du C.L.S.C. de l'urgence et des soins en cardiologie de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi qu'aux Dr Jean Hamel, Dre Jacynthe Lambert et au personnel infirmier particulièrement à Mélissa Turbide, Anouk Landry et Sandra Giroux pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Patros Père Raymond Bernier s.v. 945 Rue des Soeurs de la Charité suite 239, Québec, QC G1R 1H8 Téléphone : (418) 650-2970 https://www.jedonneenligne.org/lespatro/DIM/ Des formulaires seront disponibles sur place.