MORIN COUTURE, Liliane



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 26 novembre 2021, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée madame Liliane Couture épouse de feu André Morin et fille de feu René Couture et de feu Yvonne Leclerc. Elle demeurait à Sainte-Claire.La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 9h.et de là, au Columbarium du Complexe Funéraire Roy & Rouleau inc. Sainte-Claire. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Noëlla Blouin), Patricia (Daniel Bouffard), feu Normand, Johanne, Kathy (Jérôme Veer), Isabelle (René Fournier); ses petits-enfants : Marie-Pier, Audrey, Jessika et Cindy Morin, Cédric, Maxime et Marie-Christine Dion, Steven Morin, Jaeson et Jennifer Ruel, Rosalie et Mathias Veer, Frédérik et Félix Fournier-Morin ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : Raymond (Louise Landry), feu Roland, Roger (Angèle Pichette), Robert (Pierrette Drouin), Colette (feu Martin Bilodeau), Prescilla (Florian Allen) ainsi que sa belle-sœur Huguette Morin. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel soignant du CHSLD de Sainte-Claire, au Dre Audrey Pouliot ainsi qu'à l'équipe culinaire pour toutes les petites attentions apportées à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, Boul. Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire