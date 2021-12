GOULET, Jean-Claude



Au CHUL, Québec, le 3 décembre 2021 à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean Claude Goulet, époux de madame Élisabeth Langlais. Né à Québec le 21 août 1939, il était le fils de feu madame Lydia Gagné et de feu Victor Goulet. Il demeurait à St-Gilles. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Il sera possible de visionner les funérailles en direct et en différé en cliquant sur l'icône " Diffusion web " dans l'avis de décès de M. Goulet sur le site www.salonsdupuis.com. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie Claude Goulet (Jean-Pierre Tailleur), Manuel Goulet, ainsi que Christian Labbé qu'il considérait comme un fils; ses petits-enfants: Gabriel, Kelly-Ann et Andy, et Cynthia Champagne, leur mère; Ses frères et sœurs: feu Victor (Huguette Tremblay), Claudette (Feu Claude Jacques), Marc Goulet (Francine Montminy), Diane Goulet (Maurice Lévesque), sa cousine Denise Goulet; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlais: feu Donat (feu Gabrielle Lemieux), feu Raymond Marie (Ruth Lecours), feu Thérèse, Jacqueline (feu Benoît Chamberland), Fernande, sœur Pierrette, sœur Denise, sœur Louisette (sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles), André (Simone Bourgeois), Colette (Jean-Marie Mercier), Dominique (Diane Chamberland), Clermont Labbé (feu Cécile, Pierrette Lagacé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel soignant de l'unité de gériatrie de courte durée du CHUL pour leurs bons soins, ainsi que l'aumônier Pierre Grégoire pour son accompagnement à la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec : fondationduchudequebec.org/inmemo