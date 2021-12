Enseignant poignardé à Montréal: «Tout le monde doit mettre la main à la pâte», dit la mairesse Plante

Quelques heures après qu’un élève ait attaqué son enseignant, la mairesse de Montréal a voulu se montrer rassurante.

«Tous les efforts sont déployés pour que nos quartiers, nos milieux de vie, dont les écoles, soient sécuritaires», a-t-elle déclaré jeudi après-midi.

Elle a également envoyé un message de compassion à la famille de la victime, aux parents de l’adolescent arrêté, et aux autres élèves.

«C’est une situation qu’on ne peut pas imaginer», a souligné Mme Plante.

Un peu plus tôt jeudi, un élève de 16 ans, de l’école anglophone John F. Kennedy, a poignardé son enseignant en pleine classe. Il a été arrêté peu après les faits.

La victime, âgée d’une quarantaine d’années, a été amenée à l’hôpital, bien que les blessures ne mettraient pas sa vie en danger.

Pour l’administration Plante, il est important que tout le monde «mette la main à la pâte», afin de faire face à la crise de sécurité publique, ajoutant que toutes les idées doivent être mises sur la table.

Elle s’est également montrée mitigée quant à l’idée d’installer des détecteurs de métaux dans les écoles. «On doit développer notre approche. Je sais que c’est très émotif, quand il se passe quelque chose comme ça, le premier réflexe humain, c’est de dire qu’il faut régler le problème là là là», a-t-elle illustré.

En janvier, le SPVM et la Ville tiendront un forum afin de trouver des pistes de solution à la hausse des crimes violents dans la métropole.

«Le crime organisé change, et nous aussi on va s’adapter. Il faut trouver des façons d’éliminer la montée de la violence», a souligné Mme Plante.