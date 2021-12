Entente de principe conclue entre la FPPE-CSQ et Québec

Les quelque 8000 professionnels de centres de services scolaires francophones de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) et de la Centrale des syndicats du Québec ont signé mercredi leur nouvelle convention collective.

La signature des textes finaux du nouveau contrat de travail 2020-2023 met ainsi fin à des négociations qui auront duré près de deux ans.

«Les avancées obtenues lors de cette négociation, notamment sur le plan salarial et en bonification du perfectionnement et du régime d'assurance, ont été rendues possibles par la mobilisation historique des professionnelles et professionnels partout au Québec», a déclaré Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ.

Pour sa part, le président de la CSQ, Éric Gingras, a indiqué que «cette entente est un pas en avant pour l'éducation, mais il reste beaucoup à faire. Nous nous préparons pour une autre ronde de négociations et nous aurons besoin que le gouvernement nous assure de sa volonté de continuer à améliorer le réseau et nos conditions de travail».

Parmi les principaux éléments de cette nouvelle convention collective, les travailleurs auront notamment droit à une augmentation salariale de 6 % sur trois ans. Les professionnels aux premiers échelons bénéficieront de 1 % supplémentaire.