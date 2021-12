BOIVIN, Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 novembre 2021, à l'âge 99 ans, est décédée madame Marie Boivin, épouse de feu monsieur Lucien St-Laurent et fille de feu monsieur Émile Boivin et de feu madame Rosalia Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 19h à 21h.Elle était la mère de feu Denis, Monique et feu Céline; elle était la grand-mère de Marie-Hélène Forgues et Karine Forgues (Sylvain Roy). Elle laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Boivin et St-Laurent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.