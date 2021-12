MICHAUD, Raymond



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 12 novembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Raymond Michaud, époux de feu madame Denyse Thibault, fils de feu Marie-Anna Pelletier et de feu Louis- Philippe Michaud. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 10 h 30 à 13 h 15.Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Stéphane Maquis), Marie-Line et Jean-Philippe (Caroline Grondin); ses petits-enfants : Marie-Laurence, Philippe, Anne-Gabrielle, Émilie, Élizabeth, William, Victor et Joé; sa conjointe Céline Faucher et sa famille; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Thibault; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Il était le frère de feu Marcel, Cécile (Roger Dumais), Pauline (feu Richard Bard), feu Jeannine (Gilbert Lévesque), Colette (feu Albert St-Pierre), Nicole (Yves Thibault), Réjean (Francine Canuel), Jocelyn (Ginette Richard), feu Réal (feu Marie-Josée Drapeau), Denyse et de France (René Bouffard). Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) (particulièrement au Dre Provencher, ainsi que les infirmières présentes le soir du 12 novembre) et du Jazz Lebourgneuf pour leur soutien, leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation En Cœur, 3107, avenue des Hôtels, Québec, G1W 4W5, téléphone 418 654-2270, www.jedonneenligne.org/encoeur/campagne/campagnesencoeur.